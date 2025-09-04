Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Kutlandı

Haberler

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi bir gün olduğunu belirtti. Aksakal, milli birlik ve bağımsızlık azminin önemine vurgu yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türk milletinin bağımsızlık azmi ve milli birlik kararlılığıyla gerçekleştirilen 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi gündür." ifadesini kullandı.

Aksakal, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk milletinin bağımsızlık azmi ve milli birlik kararlılığıyla gerçekleştirilen 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi gündür. Sivas Kongresi'nin 106. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
