Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Etkinlikleri

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Etkinliğe katılan isimler arasında Sivas Valisi, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bozdağ, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Çelenk sunma töreninin ardından Bozdağ ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Törene, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
