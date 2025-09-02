Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

SİVAS Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Sivas Valiliği tarafından organize edilen temsili karşılama programı Gülyurt Mahallesi Karaağaç Köprüsünde başladı. O dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelirken bindiği tarihi otomobile, dönemi temsil eden askerler de eşlik etti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü tarafından karşılanan temsili heyet, Atatürk Caddesi güzergahından halkı selamlayarak Cumhuriyet Meydanı'na doğru hareket etti. Yol boyunca, Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, karşılamaya gelen halkı ve binalardan sevgi gösterilerinde bulunanları selamladı. Yürüyüş, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde sona erdi. Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler tarafından müze önünde karşılanan temsili heyet, daha sonra bina balkonunda fotoğraf çektirdi.

'MİLLETİMİZİ BAĞIMSIZLIK AŞKI SÜRÜYOR'

Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirten Vali Yılmaz Şimşek, "Bugün de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Sivas'ımıza gelişinin yıl dönümüydü. Bizler de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sembolik de olsa karşıladık. Mustafa Kemal ve arkadaşları bundan tam 106 yıl önce Sivas'a gelmişlerdi ve Sivaslılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmışlardı. 108 gün boyunca Sivas Milli Mücadele'nin merkezi olmuştu ve çok önemli kararlar burada alınmıştı. Bir anlamda Cumhuriyet'in temelleri burada atılmış ve Milli Mücadele'nin yol haritası kongre binasında kararlaştırılmıştı. Sivas'taki aynı ruh, aynı heyecan Sivas'ın sokaklarında, caddelerinde devam ediyor. Milletimizin bağımsızlık aşkı, azim ve kararlılığı aynı şekilde sürüyor. Bizim amacımız da bu ruhu, bu heyecanı yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmaktır. İnşallah bu amacımızdaki beklentileri karşılayan bir nesil yetiştirebiliriz. Ben bu vesileyle Mustafa Kemal ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/ SİVAS,