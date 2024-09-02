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Sivas Kongresi'nin 105. Yıl Dönümü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

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Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı. Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Samet Sünbül, halk tarafından karşılandı ve etkinlikler Atatürk Kongre Müzesi önünde son buldu.

SİVAS Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Samet Sünbül, halkı selamladıktan sonra kent meydanında Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş ise Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde son buldu. Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı Sünbül, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri müzenin merdivenlerinden halkı selamlayarak fotoğraf çektirdi.

'COŞKUYU VE HEYECANI TEKRAR YAŞADIK'

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Vali Şimşek, "4 Eylül haftası içerisindeyiz ve bu haftayı dolu dolu etkinliklerle geçirmek için bir program hazırladık, ilkini de gerçekleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını karşıladık. Bu şehir bundan tam 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına büyük bir coşku ve heyecanla karşılamıştır. Tam 108 gün boyunca da bu şehir Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Bizlerde sembolik olsa da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını karşıladık. O coşkuyu ve heyecanı tekrar yaşadık. Gördük ki Sivas'ın caddelerinde, sokaklarında Milli Kurtuluş ruhu, heyecanı, hep yaşıyor ve bunları da insanlarımızda görebiliyoruz. Amacımız bu ruhu, bu heyecanı, Milli Kurtuluş ruhunu hep canlı tutmak, yaşatmak ve bizden sonraki nesillere de aktarmaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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