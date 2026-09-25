Sivas-Kayseri yolunda TIR'a çarpan otomobilde 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

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SİVAS'ta, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Sivas- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sivas'tan Antalya istikametine giden Vahit Karakuş yönetimindeki 07 TT 477 plakalı otomobil, Ali Balcı idaresindeki 31 BAY 778 çekici ve 31 AZV 100 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hasar alan otomobildeki sürücü Vahit Karakuş, Navruz Karakuş, Dursade Karakuş, Nazlıgül Korkut, Miras Mehmet Avcı ve Osman Aras Korkut yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

TIR şoförü Ali Balcı, yol üzerindeki cebe girip çıktıktan kısa süre sonra arkadan gelen otomobilin, aracına çarptığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı