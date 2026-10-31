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Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2027 bütçesini görüştü

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Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2027 bütçesini görüştü
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Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında 2026 olağan meclis toplantısını yaptı. Muhtarlar ve kurum amirlerinin katıldığı toplantıda 2026 hizmetleri değerlendirildi, 2027 bütçesi görüşüldü; Çalışır muhtarlarla istişare etti.

Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2026 yılı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Zara Kaymakamı Malik Çalışır başkanlığında belediye düğün salonunda düzenlenen toplantıda İl Genel Meclisi üyeleri Hakan Eser ve Nihat Güler değerlendirmelerde bulundu.

Kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, köylerde 2026 yılında yürütülen hizmetler değerlendirilerek 2027 yılı bütçesi görüşüldü.

Toplantı sonrası Çalışır, köy muhtarları ile istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA
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