Sivas'ın Ulaş ilçesinde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ulaş İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklara emniyet kemerinin önemi, trafik ışıklarının anlamı, çocukların araçlarda nerede oturması gerektiği konularında broşür dağıtarak çeşitli ikramlarda bulundu.

Ayrıca ekipler, Sivas- Malatya kara yolu Ulaş kavşağındaki uygulamada durdurulan sürücülere broşür ve çikolata ikramında bulundu.