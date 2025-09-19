Sivas'ın Ulaş İlçesinde İlköğretim Haftası Kutlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Ulaş İlkokulu bahçesinde devam eden programda konuşan Karacalar, "Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın umudu ve en değerli hazinesi evlatlarımızın ve eğitim yolculuğunda en büyük destekçileri olan değerleri öğretmenlerimizin İlköğretim Haftası'nı kutluyorum." dedi

Ulaş İlkokulu öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirleri okuduğu programa, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.