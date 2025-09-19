Haberler

Sivas'ın Ulaş İlçesinde İlköğretim Haftası Kutlandı

Ulaş ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğrenciler, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Ulaş İlkokulu bahçesinde devam eden programda konuşan Karacalar, "Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın umudu ve en değerli hazinesi evlatlarımızın ve eğitim yolculuğunda en büyük destekçileri olan değerleri öğretmenlerimizin İlköğretim Haftası'nı kutluyorum." dedi

Ulaş İlkokulu öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirleri okuduğu programa, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
