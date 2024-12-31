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Sivas'ın Ulaş İlçesinde 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Sivas'ın Ulaş İlçesinde 4,4 Büyüklüğünde Deprem
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin merkezi Ulaş ve derinliği 8,41 kilometre olarak belirlendi. Sivas Valiliği, depremin ardından saha tarama çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 8,41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Sivas Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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