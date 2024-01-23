Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrencilere çocuk festivali düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından öğrencilere yönelik çocuk festivali gerçekleştirildi.

Suşehri Belediyesi tarafından organize edilen festival, Öğretmenevi Çok Amaçlı Salonu'nda 4 grup halinde yapıldı.

Seslendirilen şarkıların ardından akrobasi gösterilerini izleyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar ve aileleriyle gösterileri izleyen Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yarı yıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti.

İlçenin kültürel ve eğlence hayatına katkı sağlamak amacıyla karne hediyesi olarak çocuklara böyle bir organizasyonu tertip ettiklerini belirten Yüksel, "Çocuklarımızın gülüşleri, heyecanları ve mutlulukları bizim için en değerli hazinedir. Onlara unutulmaz bir karne hediyesi sunabilmek adına ilçemize sirk getirdik." dedi.

Yüksel, çocukların kalplerinde iz bırakmak, onlara güzel anılar yaşatmak istediklerini ifade etti.