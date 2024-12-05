Sivas'ın Hafik İlçesinde Soğuk Hava ve Sis Etkili
Hafik ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düşerken, bazı çeşmeler dondu. D-200 kara yolunda sis nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde bazı çeşmeler dondu.
İlçeden geçen ve sisin etkili olduğunu D-200 kara yolunda sürücüler dikkatli şekilde ilerledi.
Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları için uyardı.