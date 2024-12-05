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Sivas'ın Hafik İlçesinde Soğuk Hava ve Sis Etkili

Sivas'ın Hafik İlçesinde Soğuk Hava ve Sis Etkili
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Hafik ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düşerken, bazı çeşmeler dondu. D-200 kara yolunda sis nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde bazı çeşmeler dondu.

İlçeden geçen ve sisin etkili olduğunu D-200 kara yolunda sürücüler dikkatli şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları için uyardı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel
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