Sivas'ın Hafik ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.

Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, Hafik Kaymakamı Yusuf Keten ve vatandaşlar katıldı.

İlçe merkezinde görevli imam hatip ve müezzinlerce mevlit okunan programda, depremlerde hayatını kaybedenler için Hafik İlçe Müftüsü Cihan Yıldız tarafından dua edildi.

Yıldız, programın ardından, vatandaşlardan ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olmalarını istedi.