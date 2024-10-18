Sivas'ın Doğanşar İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yüksek kesimlere düşen kar yağışı, bölgenin doğal güzelliklerini beyaza bürüdü. Söbürler köyü, Kilisecik yaylası ve Dipsiz Göl mevkisinde etkili olan yağış sonrası hava sıcaklığı da belirgin şekilde düştü.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Kar yağışı ilçeye bağlı Söbürler köyü, Kilisecik yaylası ve Dipsiz Göl mevkisinde etkili oldu.
Yağışın ardından dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kar yağışı sonrası ilçede hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.