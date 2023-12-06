Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Akıncılar ilçesinde kış tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda, taşımalı eğitim sistemi ve ilçe merkezi ile köylerde oluşabilecek sorunlar ele alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kış tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı yapıldı.
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, kış sezonunda taşımalı eğitim sistemi, ilçe merkezi ve köylerde doğabilecek sorunlar ile çözümleri görüşüldü.
Toplantıya Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen ile ilgili kurum amirleri katıldı.