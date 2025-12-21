Haberler

Sivas Müftüsü Limon üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, üç ayların başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu sürelerin manevi bir yenilenme fırsatı sunduğunu vurguladı. Zamanın değerini hatırlatan Limon, müminlerin zamanı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Limon, mesajında, üç aylara kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Üç ayların hayat ve insanlık için büyük bir nimet ve emanet olduğunu belirten Limon, "Unutulmamalıdır ki her an akıp gitmekte olan zamandan kendi payımıza düşen ömür sermayesini tüketmekteyiz. Ebedi yolculuğa namzet müminler olarak zaman sermayemizi en iyi şekilde değerlendirmeli, zaman sermayemiz tükenmeden heybemizi doldurup bu yolculuğa hazırlık yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yüce Allah'ın zamanı ve zamanın her anını değerli yaratığını vurgulayan Limon, şunları kaydetti:

"Zaman, Allah'ın değerli yarattığı bir nimet olmanın yanı sıra, bazı özel zaman dilimlerinde bizlere manevi yeniden doğuş fırsatları sunmaktadır. Gündelik hayatın sıradanlığından ve karmaşasından sıyrılarak, geniş ufuklara kanat çırpmak, vaktimize anlam ve değer katmak için üç aylar bizlere sunulmuş manevi bir atmosferdir. Üç aylar, bizleri kendimizle yüzleştiren, muhasebe, tövbe ve yenilenme fırsatı sunan müstesna bir maneviyat iklimidir. Üç aylar, içinde bulundukları zaman diliminde bizlere yüce bir manevi atmosfer sunar."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti
Eşini sokak ortasında öldüresiye döven kocadan akılalmaz ifade: Estetik yaptırıp boşanmak istedi

Eşini sokakta öldüresiye döven koca: Estetik yaptırıp boşanmak istedi
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
title