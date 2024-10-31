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Sivas İl Genel Meclis Başkanı Şarkışla Ulaş'ta İncelemelerde Bulundu

Sivas İl Genel Meclis Başkanı Şarkışla Ulaş'ta İncelemelerde Bulundu
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Sivas İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Ulaş ilçesindeki ziyaretleri kapsamında, yaban kuşların barındığı Ulaş Gölü'nde su seviyesindeki düşüşü sorguladı ve vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyerek hizmet sunacaklarının altını çizdi.

Sivas İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Ulaş ilçesinde temaslarda bulundu.

Şarkışla, Ulaş İl Genel Meclis üyeleri Murat Atalay ve Mehmet Ali Kuşkaya ile Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey'i ziyaret etti.

2016 yılında "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tecer ırmağıyla beslenen yaban kuşların barındığı Ulaş Gölü'nde de incelemelerde bulunan Şarkışla, göldeki su seviyesinin düşmesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Daha sonra il genel meclis üyeleri ile Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve yatılı okul binasında da incelemelerde bulunan Şarkışla, binanın tekrar kullanıma sunulması için çalışma yapacağını ifade etti.

Ziyaretlerinin amacının vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve devletin imkanları doğrultusunda hizmet sunmak olduğunu belirten Şarkışla "Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını doğrudan dinleyerek çalışmaları şekillendireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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