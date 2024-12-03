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Sivas, İki Gün Üst Üste Türkiye'nin En Soğuk İli Oldu

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Sivas, Altınyayla ilçesinde termometrelerin eksi 23 dereceyi göstermesiyle Türkiye'nin en soğuk ili unvanını korudu. Yaşam adeta donarken, buz sarkıtları oluştu ve su kaynakları dondu.

Sivas rekorunu korudu

Türkiye'nin en soğuk ili iki gün üst üste Sivas oldu, termometreler sıfırın altında 23 dereceyi gösterirken hayat adeta dondu

SİVAS - Türkiye'nin en soğuk ili iki gün üst üste Sivas oldu, termometreler sıfırın altında 23 dereceyi gösterirken hayat adeta dondu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. İlçede termometreler 23 dereceyi gösterdi. Altınyayla eksi 23 derece ile iki gün üst üste Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. İlçede adeta hayat dondu. Her yerde buz sarkıtları oluştu, araçlar çalışmadı. Suya dair ne varsa dondu. Ağaçlarda kırağılar oluştu.

Sivas, İki Gün Üst Üste Türkiye'nin En Soğuk İli Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜNYAMİN UĞUR - Güncel
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