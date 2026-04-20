Sivas İHH Kadın Kolları kermes düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesi Kadın Kolları, Sumud Filosu'na destek sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

İHH Sivas Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, dernek binasında düzenledikleri kermesten elde edilen geliri Sumud Filosu'na destek amacıyla göndereceklerini söyledi.

Filistin özgür olana kadar durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Kılıç, "Yanımızda olan, bizlerden emeğini ve desteğini esirgemeyen gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gazze'ye doğru yeniden yola çıkan Sumud Filosu, umudun susmadığını, vicdanın tükenmediğini gösteren bir irade beyanıdır." dedi.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bugün dalgaları yara yara ilerleyecek olan her gemi 'Biz buradayız' diyenlerin kararlı duruşudur. Bu yürüyüş, karanlığa karşı aydınlığın, çaresizliğe karşı inancın ayakta kaldığını haykırmaktadır. İnanıyoruz ki yürekten gelen her adım, zincirleri kıracak bir güce dönüşür ve o güç bir gün Gazze semalarında özgürlüğün sesi olacaktır. Bizler bu dirayetli duruşun yanındayız çünkü biliyoruz ki iyilik yola çıktığında, hiçbir engel onu durduramaz."

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
