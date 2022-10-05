Sivas haberi | Sivas'ta orman oranı yüzde 8'den yüzde 18'e çıktı

- Sivas'ta orman oranı yüzde 8'den yüzde 18'e çıktı

Bozkır adeta ormana dönüşüyor

SİVAS - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde son 20 yılda yaklaşık 140 bin hektarlık alana ağaç dikildiğini belirterek il genelinde orman oranının yüzde 8'den yüzde 18'e çıktığını söyledi.

Kurum ziyaretlerine devam eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, bu çerçevede Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tülay ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Fatih Albayrak'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Şimşek, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'dan yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şimşek il genelinde son 20 yılda yaklaşık 140 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını ve bu çerçevede il genelinde orman oranının yüzde 8'den yüzde 18'e çıktığını belirtti.

"İlimizi daha yeşil daha ormanlı bir il haline getireceğiz"

Vali Şimşek daha sonra Karaçayır mevkiinde bulunan Bağışçılar Ormanı'nı ziyaret etti. Ormanda yetişen kuşburnu, alıç, çördük gibi meyveleri tadan Vali Şimşek burada yaptığı açıklamada il genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Şimşek "Bugün Orman İşletme Müdürlüğümüzü ziyaret ettik, akabinde de ilimiz merkezinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledik. Şehrimizin çevresi bir yeşil şeritle çevrilmiş ve yaklaşık 5 bin hektar da bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş. Son 20 yıl içerisinde ilimiz genelinde ise yaklaşık 140 bin hektarlık alanda 112 milyon ağaç dikilmiş. Böylece ilimiz genelindeki orman oranı yüzde 8'den yüzde 18'e çıkmış durumda. Hedefimiz daha çok ağaç dikerek, daha çok ağaçlandırma yaparak Türkiye ortalaması olan yüzde 28'i yakalamak. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah bu çalışma ve çabalarımızla ilimizi daha yeşil daha ormanlı bir il haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.