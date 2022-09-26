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Sivas haber! Şarkışla'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

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Sivas haber! Şarkışla'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Gelen Sivas haberlerine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerini bilgilendirmek için stant açtı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerini bilgilendirmek için stant açtı.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu girişinde stant açarak öğrencilere çeşitli konularda bilgiler veriyor.

Polisler, sohbet ettikleri öğrencilere "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" kapsamında bilgiler verip broşür dağıtıyor.

Öğrencilere ikramda bulunan polisler, her türlü durumda kendilerinden yardım alabilecekleri yönünde telkinlerde de bulunuyor.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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