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Sivas Gürün'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Sivas'ın Gürün ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Gürün ilçesine bağlı Külahlı köyü olarak açıkladığı 4.4 büyüklüğünde deprem, saat 01.27'de meydana geldi. Depremin yerin 5,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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