Sivas Gürün'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem: 20 Evde Yıkım ve Çatlaklar

SİVAS'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Külahlı köyünde 20 evin duvarında yıkım ve çatlaklar oluştu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde dün saat 01.27'de merkez üssü Külahlı köyü olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5,33 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Sivas kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki 35 haneli Külahlı köyünde 20 evin duvarlarında çatlaklar ve yıkımlar oldu.