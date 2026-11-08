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Sivas Gölova'da yoğun kar nedeniyle yolda kalan yaklaşık 30 araç kurtarıldı

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Sivas Gölova'da yoğun kar nedeniyle yolda kalan yaklaşık 30 araç kurtarıldı
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Sivas'ın Gölova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan yaklaşık 30 araç, Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmasıyla kurtarıldı. Hafik Tozanlı'da da bazı köy yollarında ulaşım aksadı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

SİVAS'ın Gölova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, yolda kalan yaklaşık 30 araç, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Havaların soğumasıyla Sivas'ta rakımın yüksek olduğu bölgelerde kar yağmaya başladı. Gölova ilçesi Karayakup köyü yakınlarında, sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Trafikte aksamaların yaşandığı bölgede yaklaşık 30 araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından yolun trafiğe açılmasıyla araçlar bulundukları yerden kurtarıldı. Hafik ilçesi Tozanlı bölgesi Kamışbeli mevkisinde de yoğun kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksamalar yaşandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonrası yollar trafiğe açıldı. Gürün ve Akıncılar ilçesinde de yüksek kesimli köyler kar yağışıyla beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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