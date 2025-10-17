Haberler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Yapay Zeka Destekli Cam Sera Projesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Türkiye'de üniversiteler düzeyinde bir ilk olan yapay zeka destekli cam sera projesine başladı. Proje kapsamında 500 m² ve 250 m² olmak üzere iki ayrı sera inşa edilerek salkım domates ve çilek üretimi yapılacak, çevre dostu yöntemlerle hastalık ve zararlılarla mücadele edilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu "Yapay Zeka Destekli Cam Sera Projesi" başlattı.

Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, yaptığı açıklamada, cam sera projesinin, Türkiye'de üniversiteler düzeyinde birçok açıdan ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Projenin önemini anlatan Yörük, "Türkiye'deki üniversiteler içerisinde ilk ve tek olan modern Hollanda usulü cam sera projemiz kapsamında biri 500 metrekare, diğeri 250 metrekare olmak üzere iki ayrı sera inşa ediliyor. 500 metrekarelik serada tamamen salkım domates çeşitleri, 250 metrekarelik serada ise çilek üretimi yapılacak. Bu üretim sürecinde yapay zeka destekli bilgisayar programları kullanılacak ve yaklaşık 1500 bitkinin tamamı yapay zeka ile yönetilecek." diye konuştu.

Yörük, projenin bir diğer dikkati çekici yönünün ise hastalık ve zararlılarla mücadelede olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kimyasal ilaçlar yerine biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilecek. Faydalı böcekler aracılığıyla zararlı böcekler baskı altında tutulacak ve çevre dostu bir üretim modeli uygulanacak. Bu seralarda üretilen domates ve çileklerin tamamı ihracat kapsamında Hollanda'ya gönderilecek. Bu da Türkiye'de üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ilk ihracat projesi olacak. Cam sera projesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri için de büyük bir fırsat sunacak. Öğrenciler bu serada aktif çalışacak ve bu sayede ilgili firmalarda iş garantisi elde edecek. Projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül'e, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selma Şimşek'e ve katkı sağlayan firmalara teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.