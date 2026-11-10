Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmada birinci bölgede ödüle layık görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmada birinci bölgede ödüle layık görüldü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 verilerine göre Türkiye genelinde başarılı bulunan başsavcılıklar arasında yer aldı. Başsavcılık, Ankara’daki törende birinci bölgede ödüle layık görüldü; plaket Başsavcı Mehmet Akif Aktaş’a verildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, uzlaştırma uygulamalarında Türkiye genelinde başarı gösteren başsavcılıklar arasında yer aldı???????.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başsavcılık uzlaştırma uygulamalarındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye genelinde öne çıktı.

Ceza adalet sisteminde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan uzlaştırma uygulamasında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde başarılı bulunan Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında yer aldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu" kapsamında, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı da birinci bölgede ödüle layık görülen başsavcılıklar arasında yer aldı.

En başarılı 1. Bölge Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında yer alan Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş'a başarı plaketini Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu verdi.

Aktaş, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Uzlaştırma Bürosuna ve dosyalarda görev yapan uzlaştırmacılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamada, uzlaştırmacıların tarafsızlık, gönüllülük ve hukuki güvenceler çerçevesinde taraflarla görüşerek uyuşmazlıkların mahkeme sürecine taşınmadan çözülebilmesine katkı sağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uzlaştırmanın temelinde yalnızca bir dosyanın sonuçlandırılması değil, aynı zamanda mağdurun zararının giderilmesi, şüphelinin sorumluluk üstlenmesi ve taraflar arasındaki uyuşmazlığın toplumsal barış anlayışı içerisinde çözüme kavuşturulması bulunuyor. Her bir uzlaştırma dosyasında tarafların iradesine saygı gösterilmesi, sürecin tarafsız biçimde yürütülmesi ve hukuki sınırlar içerisinde ortak bir çözüm zemini oluşturulması, uzlaştırma kurumunun başarısında belirleyici rol oynuyor. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Uzlaştırma Bürosunun çalışmalarıyla elde edilen bu başarı, Sivas'ın adalet hizmetlerinde uzlaşmayı ve toplumsal barışı önceleyen yaklaşımının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sivas'ta uzlaştırma çalışmaları, adaletin hızlı, etkin ve toplumsal barışı güçlendiren yöntemlerle sağlanmasına katkı sunmaya devam ediyor."

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak11

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu18

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözüne açıklık getirdi
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi12

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı

İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba

Yolda giderken servet değerinde araç buldu! Bırakılan not pes dedirtti
Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarına hakim olamadı!
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

Tom Barrack'tan dikkat çeken 10 Kasım mesajı
Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

Kan donduran görüntü! Motosikletli yola düştü, sonrası korkunç
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

Yasak aşkın ucu Beyaz Saray'a uzandı! Faturası ağır olabilir