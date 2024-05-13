Sivas Belediye Başkanı Ayşegül ve Turan Aktaş çiftinin evine konuk oldu

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, işitme engelli Ayşegül ve Turan Aktaş çiftinin evine konuk oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzun, ziyarette, çiftin 25 gün önce dünyaya gelen bebekleri Zeynep'e sağlıklı ömür diledi. Uzun, aileye bebeklerinin ağlama sesini takip edebilmelerini sağlayan cihaz hediye etti.

Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Uzun, "Belediye olarak biz sürekli engelli kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Işık ve titreşimle anneye bilgi veren cihaz annemizin işlerini kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Ayşegül ve Turan Aktaş çifti ise Uzun'a ziyaretleri ve cihaz hediyesi için teşekkür etti.