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Sivas Altınyayla, Türkiye'nin En Soğuk Yeri Oldu

Sivas Altınyayla, Türkiye'nin En Soğuk Yeri Oldu
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Sivas'ın Altınyayla ilçesi, gece sıfırın altında 23,2 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi olarak kaydedildi. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ve diğer bazı bölgelerde de düşük sıcaklıklar ölçüldü.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi, gece sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Altınyayla'yı, sıfırın altında 22,7 dereceyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzincan Çayırlı'da 22,5, Otlukbeli'nde 22,4, Refahiye'de 21,6 ve Erzurum'un Çat ilçesinde 21 derece olarak kaydedildi.

Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Kayseri Tomarza ve Tokat Artova'da 20,7, Bayburt Aydıntepe ve Malatya Kuluncak'da 20,6, derece ölçüldü.

Öte yandan soğuk hava, Sivas merkez ve ilçelerinde de etkili oldu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 10, gündüz ise 6 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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