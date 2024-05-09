Sivas Akıncılar ilçesinde merkez cami ve külliyesinin temeli atıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde merkez cami ve külliyesinin temeli atıldı. Kaymakam Ahmet Korkmaz, camiye maddi ve manevi destek sağlayan hayırseverlere teşekkür etti. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Tapu ve Kadastro İl Müdürü Adnan Kahveci, emekli Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Dairesi Genel Müdürü Enver Gönenç ve vatandaşlar da programa katıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde merkez cami ve külliyesinin temeli atıldı.
Temel atma töreninde konuşan Kaymakam Ahmet Korkmaz, camiye maddi ve manevi destek sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.
Programa İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Tapu ve Kadastro İl Müdürü Adnan Kahveci, emekli Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Dairesi Genel Müdürü Enver Gönenç ve vatandaşlar katıldı.