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Sivas Akıncılar'da TOKİ Konutları Hak Sahiplerini Buldu

20 Aralık 2023 10:59 Güncelleme: 11:00 Abone Ol

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen ikinci etap 276 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlendi. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, aileleri tebrik ederek yeni evlerinde mutlu bir yaşam diledi.