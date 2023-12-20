Sivas Akıncılar'da TOKİ Konutları Hak Sahiplerini Buldu
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen ikinci etap 276 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlendi. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, aileleri tebrik ederek yeni evlerinde mutlu bir yaşam diledi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen ikinci etap 276 konutun hak sahipleri belirlendi.
TOKİ Başkanlığında yapılan kura çekimi sonucu ilçeye yapılan 2+1 ve 3+1 toplam 276 konut sahiplerini buldu.
Kurada isimleri çıkan aileleri tebrik eden Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, "Ailelerimizi tebrik ediyorum. Yeni evlerinde güle güle otursunlar." dedi.