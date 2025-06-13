Sıtma Pınar Çayı'nda Temizlik Çalışması Yapıldı

Sıtma Pınar Çayı'nda Temizlik Çalışması Yapıldı
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Gaziantep'in Araban ilçesindeki Sıtma Pınar Çayı'nda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Araban Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, kendi iş makineleri ile çayı atıklardan arındırdı. Bölge halkının piknik yapabileceği alanın temizlenmesi, ziyaretçilerin memnuniyetini artıracak.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Sıtma Pınar Çayı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Araban Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya (34) kendi şirketine ait iş makinalarıyla çayı atıklardan temizlendi.

Bölge halkı tarafından piknik yapmak ve doğal kaynak suyundan yararlanmak amacıyla tercih edilen Sıtma Pınar Çayı, bölgeye gelenlerin beğenisini topluyor.

Sarıkaya, ilçenin önemli alanları arasında yer alan bölgede yapılan temizliğin halka hayırlı olmasını temenni ederek, bölgeye gelenlerin artık daha rahat piknik yapabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
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