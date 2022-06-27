Siteye otomobilin arkasından koşarak girip, bahçedeki bisikleti çaldı

BURSA'da, 5 bin lira değerindeki bir bisikletin site bahçesinden çalınma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Uzaktan kumandayla açılan giriş kapısındaki şüpheli, sitede yaşayan ve otomobiliyle içeriye giren bir kişinin arkasından koşarak, bahçeye girdi. Bisikleti çalıp binen şüpheli, otomatik kapı kapanmadan hızla uzaklaştı.

Olay, geçen cuma saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi 502'nci Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir site bahçesindeki bisikleti gördü. Etrafta bir süre keşif yapan şüpheli, uzaktan kumandayla açılan site girişinde bir süre bekledi. Sitedekilerden biri otomobiliyle içeri girince, şüpheli de arkasından hızla koştu. Site girişindeki bisiklete binen şüpheli, otomatik kapı kapanmadan yine hızla bisikleti sürerek uzaklaştı. Oğluna ait bisikleti bıraktığı yerde bulamayan Mustafa Demirci, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çalındığını gördü. Demirci, polisi arayarak şikayetçi olurken, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.