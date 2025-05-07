- Sistina Şapeli'nde yeni papa seçimi başladı

VATİKAN - Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller, Sistina Şapeli'nde yeni papanın seçileceği gizli toplantıya başladı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da ölümünün ardından yeni papanın belirlenmesi için dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, Papalık seçimi için gerçekleştirilen toplantı (Konklav) Sistina Şapeli'nde başladı.

Papalık seçimi için gerçekleştirilen gizli toplantıya katılan tüm kardinallerin Roma Katolik Kilisesi'nin resmi dili Latince ile yaptıkları "mutlak ve ebedi gizlilik" yemininin ardından yeni papa seçimi için ilk oylamaya geçilecek.

Yemin töreninin ardından Vatikan'ın tören yöneticisi Başpiskopos Diego Ravelli, Latince "Extra omnes" (Herkes dışarı) komutunu verdi ve toplantıya dahil olmayan herkes şapeli terk etti. Ardından, Sistina Şapeli'nin kapıları kapatılarak kilitlendi. Kardinallerden dış dünyaya ulaşacak tek işaret, şapelin bacasından belirecek olan duman olacak.

Oy pusulalarının yakılmasıyla ortaya çıkan dumanın renginin siyah olması, oylamanın sonuçsuz kaldığını, beyaz duman ile birlikte çanların çalması ise yeni papanın seçildiğini ilan edecek.

Asırlardır hiçbir papanın konklavın ilk gününde seçilmediği göz önüne alındığında, kardinallerden birinin papa olmak için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlamasının birkaç gün alabileceği tahmin ediliyor.

En uzun konklav üç yıl sürmüştü

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri ve Vatikan'ın yeni devlet başkanının seçim sürecinin en uzun sürdüğü oylama, 1268-1271 yılları arasında Papa 10. Gregory'nin seçiminde yaşanmıştı. En kısa süreli konklav ise 1503 yılında Papa II. Julius'un seçiminde yaşanmış ve bu süreç 10 saat içerisinde son bulmuştu. Günümüzde papa seçimi, genel olarak iki veya üç gün içerisinde sonuçlanıyor.

Bugün başlayan seçim sürecinde oy kullanma hakkına sahip olan 133 kardinalden 108'i Papa Francis tarafından atanan kardinallerden oluşuyor. Bu kardinallerin önemli bir kısmı, Asya, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinden geliyor.

2013 yılında yapılan konklava nazaran bu konklavda, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen kardinallerin sayısı azalırken, dünyanın diğer bölgelerinden gelen kardinallerin sayısının arttığı gözleniyor.

Seçim sürecinde İtalya, 17 kardinal ile en büyük temsle sahip olan ülke olma konumunu korurken, Asya'dan gelen kardinallerin sayısının 10'dan 23'e yükselmiş olması göze çarpıyor. Süreçte Avrupa 52, Güney Amerika 17 ve Afrika ise 17 kardinalle temsil ediliyor.

Yeni papa kim olacak?

Henüz yeni papanın kim olabileceğine ilişkin net bir beklenti bulunmuyor. Diğer yandan İtalyan Kardinal Pietro Parolin ve Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle, ön sıralarda yer alan isimler arasında gösteriliyor. Aynı şekilde Fransa'dan Jean-Marc Aveline, Macaristan'dan Peter Erdo, ABD'den Robert Prevost ve yine İtalya'dan Pierbattista Pizzaballa da öne çıkıyor.

Oy kullanan kardinallerin yaklaşık yüzde 80'inin Papa Francis tarafından atanmış olması da Francis'in halefinin, gelenekçi çevrelerin yoğun itirazlarına rağmen Francis'in yenilikçi politikalarını sürdürecek bir aday olması ihtimalini artırıyor.