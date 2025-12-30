Şişli'de 25 kişinin zehirlendiği restoran yıkıldı

ŞİŞLİ'de 25 kişinin zehirlendiği restoran Şişli Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Restoranın daha önce 4 kere mühürlendiği öğrenildi.

Şişli'de 21 Kasım'da restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi, rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Şikayet üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'ndeki kebap restorana Şişli Belediyesi ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gelerek inceleme yaptı. Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi. Restoranın daha önce de 3 kez mühürlendiği öğrenildi.

Şişli Belediyesi, kaçak yapılarak yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükdere Caddesi'ndeki kebap restoranında da kaçak şekilde kapalı alan oluşturulduğu tespit edildi. Restoran Şişli Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Öte yandan ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemlerinin sürdüğü belirtildi.