Haberler

Şişli'de 25 kişinin zehirlendiği restoran yıkıldı

Şişli'de 25 kişinin zehirlendiği restoran yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de, lahmacun siparişi veren 25 kişinin zehirlenmesinin ardından daha önce 4 kere mühürlenen restoran, ruhsatsız ve kaçak yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkıldı.

ŞİŞLİ'de 25 kişinin zehirlendiği restoran Şişli Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Restoranın daha önce 4 kere mühürlendiği öğrenildi.

Şişli'de 21 Kasım'da restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi, rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Şikayet üzerine Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'ndeki kebap restorana Şişli Belediyesi ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gelerek inceleme yaptı. Ruhsatsız olduğu belirlenen restoran mühürlendi. Restoranın daha önce de 3 kez mühürlendiği öğrenildi.

Şişli Belediyesi, kaçak yapılarak yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükdere Caddesi'ndeki kebap restoranında da kaçak şekilde kapalı alan oluşturulduğu tespit edildi. Restoran Şişli Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Öte yandan ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Gizli operasyon deşifre oldu! ABD, Venezuela'yı ilk kez vurdu

ABD o ülkeyi ilk kez vurdu! CIA'in gizli operasyonu deşifre oldu
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış