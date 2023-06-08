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İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldı! Herkesin gözü içerideki yazıya ilişiyor

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Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde LGBT'liler için tuvalet açıldı. Erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu bölümde ayrıca LGBT'nin sembolü olan gökkuşağının başka bir kapıda yer aldığı görüldü. Tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.

İstanbul Şişli'de bulunan Kanyon Alışveriş Merkezi'nde aşçılık eğitimi verilen bir restoranın olduğu kısımda LGBT'liler için tuvalet açıldı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde erkek, kadın ve engelliler için tuvaletlerin olduğu koridorda LGBT'liler için ayrıca başka bir tuvalet olduğu görüldü.

Şişli'deki Alışveriş Merkezinde LGBT Skandalı

Tuvaletin kapısında hem erkek hem de kadın sembollerine yer verilirken, bu sembollerin altında da LGBT'lilere ait gökkuşağının bulunduğu görüntülere yansıdı.

Öte yandan tuvaletin içinde ise İngilizce olarak "büyük düşün" yazdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alışveriş Şişli LGBT Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

coqaqeb arman:

Türkiye'de ve dünya genelinde son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor.

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Orcun Yazicioglu:

arkadaş bu lgbtlilerde hem kadın hem erkek seven de var. içerde her tür pisliği yapar bunlar. kadın erkek.

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