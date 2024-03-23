Şehit Polis Memuru Furkan Bor İçin İstanbul'da Tören Düzenlendi

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Bor için İstanbul'da tören düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit polisin ailesinin yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Birol Arslan, İstanbul Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Aktaş, törende, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliği kadrosunda görevli polis memurları Furkan Bor ile ekip arkadaşı Faruk Furkan Ertuğrul Keleş'in, Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi tünel çıkışında seyir halindeyken virajı alamayarak tek taraflı kaza yaptıklarını söyledi.

Kazada Bor'un ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğunu anımsatan Aktaş, tedavisi devam eden Keleş'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Aktaş, Bor'un 2023'ün sonlarında göreve başladığını ve aralarından zamansız ayrıldığını belirterek, "Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz, sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Sizlerin manevi varlığınızdan güç alan bizler de ne olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm şer odaklarını bertaraf ederek, sizlerin emanetini daima koruyup gözeteceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehidin ailesinin yüreklerine sığdıramadığı acıyı azaltmanın mümkün olmayacağını çok iyi bildiğini aktaran Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Polis memuru kardeşimiz Furkan Bor başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'de götürüldü.