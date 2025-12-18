Şişli'de trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Haberler

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hakan Dündar ve Necmiye Kurtuluş Çelik hayatını kaybetti. 8 kişi hastaneye kaldırılırken, kazada iki kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Doğan Can CESUR/İSTANBUL, - ŞİŞLİ'de sürücü Ekrem Y.'nin (64) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı Hakan Dündar ve Necmiye Kurtuluş Çelik hayatını kaybetti. Dündar ve Çelik, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. idaresindeki 34 TT 2213 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motokurye İ.K.'ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y.,A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor. A.P.'nin de kazada ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Motosikletli kurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden Hakan Dündar için Feriköy Zeynep Hasan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Hakan Dündar son yolculuğuna uğurlandı. Dündar'ın Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Necmiye Kurtuluş Çelik'in (56) cenazesi ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede Çelik'in aile yakınları ve sevdikleri katıldı.

