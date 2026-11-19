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Şişli'de, polis ekiplerince durdurulan kişinin evinde yapılan aramada 11 kilo 37 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da, Kurtuluş Caddesi ile Şehit Erdem Canbaş Sokak'ın kesişiminde şüphe üzerine B.H'yi (37) durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Ekipler, daha sonra 2 suç kaydı bulunan şüphelinin Feriköy Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Evde 11 kilo 37 gram uyuşturucu, 13 sentetik hap, 2 hassas terazi ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.H. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Aramalar sırasında evde bulunan E.R.P'nin (45) ise tanık olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA