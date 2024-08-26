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İstanbul'un göbeğindeki Rum Ortodoks Mezarlığı'na dadandılar! Evlerinden çıkanlar olayın sebebini ortaya koydu

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Şişli'de bulunan Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde definecilikle ilgili materyaller bulunan zanlıların, mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

İstanbul Şişli'de 4 kişi Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptı. Mezarlığı kazdıkları belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şişi Feriköy Mahallesi'nde 23 Ağustos Cuma günü Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığını gören yetkililer polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda mezarlık içerisinde yaklaşık 6 metre derinliğinde kazı yapıldığı belirlendi. Bölgede 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz bulundu.

2 ARAÇLA GELDİLER

Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin olay yerine Küçükçekmece'den 2 ayrı araçla geldiklerini tespit etti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen V.Ş, N.S, M.A. ile A.A. polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden N.S. ve V.Ş'nin adreslerinde yapılan aramalarda, definecilik ve define yerleri ile ilgili 48 sayfalık doküman, kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, define aramada kullanılan alan tarama cihazı, kroki ile havalı tabanca ele geçirildi.

İstanbul'un göbeğindeki Rum Ortodoks Mezarlığı'na dadandılar! Evlerinden çıkanlar olayın sebebini ortaya koydu

KAZI SIRASINDA BİR ŞEY BULAMAMIŞLAR

Zanlıların mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri, kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları anlaşıldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'un göbeğindeki Rum Ortodoks Mezarlığı'na dadandılar! Evlerinden çıkanlar olayın sebebini ortaya koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Şişli Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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