Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Şişli'de aracını durdurdukları şoförü öldürüp otomobildeki kadını kaçırdılar

Güncel Haberler

Şişli'de hareket halindeki otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, iddiaya göre otomobildeki kadını zorla kaçırırken, bu sırada kurşun yağdırdı. Saldırıda önü kesilen otomobilin sürücüsü Muhammet Tekin, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece saat 22.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü henüz kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yol üzerinde otomobille kesildi.

İstanbul Şişli'de aracını durdurdukları şoförü öldürüp otomobildeki kadını kaçırdılar

Şüpheliler araç içerisindeki sürücü Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanındaki kadını zorla otomobillerine bindirdi. Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul Şişli'de aracını durdurdukları şoförü öldürüp otomobildeki kadını kaçırdılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk müdahalede bulundu. Tekin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Muhammet Tekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Şişli'de aracını durdurdukları şoförü öldürüp otomobildeki kadını kaçırdılar

Olay yerinde incelemede bulanan polis ekipleri, olayı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title