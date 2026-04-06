3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu

İstanbul Şişli’de 3 gündür kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci’den acı haber geldi. Çiftlikci, park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

ARAÇTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, park halindeki araçta hareketsiz bir kişi olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Mehmet Çiftlikci olduğu belirlendi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

CENAZE ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Savcılık incelemesinin ardından Çiftlikci’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı