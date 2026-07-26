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Şişli’de görme engelli kişi metro raylarına düştü; itfaiye kurtardı

Şişli’de görme engelli kişi metro raylarına düştü; itfaiye kurtardı
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Doğan Can CESUR-Hadican EROL / İSTANBUL – ŞİŞLİ’de doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G. (25), kız arkadaşıyla gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü.

Doğan Can CESUR-Hadican EROL / İSTANBUL – ŞİŞLİ'de doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G. (25), kız arkadaşıyla gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan Enes G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler bir süre durduruldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğuştan görme engelli Enes G., kız arkadaşıyla İstanbul Havalimanı'ndan eve gitmek için metro istasyonuna geldi. Metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G., raylara düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEFERLER BİR SÜRE DURDURULDU

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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