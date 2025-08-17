Şişli'de Genç Sürücünün Kontrolden Çıkan Aracı 7 Araca Çarptı

Şişli'de Genç Sürücünün Kontrolden Çıkan Aracı 7 Araca Çarptı
Şişli'de 17 yaşındaki bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda bulunan 7 araca ve bir seyyar tezgaha çarptığı kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ'de caddede ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 17 yaşındaki sürücünün kullandığı iddia edilen otomobil 7 araca ve seyyar tezgaha çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın hızla ilerlediği sırada yolda bulunan 2 kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu.

Olay, saat 00.10 sıralarında Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek caddede bulunan seyyar tezgaha çarptı. Savrulan araç, daha sonra park halindeki 4 ticari araçla, 3 motosiklete çarparak durabildi. Kaza sırasında yolda bulunan 2 kişi ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada araçlarda ve seyyar tezgahta hasar oluştuğu öğrenildi.

2 KİŞİ KOŞARAK KURTULDU

Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin seyyar tezgaha ve 7 araca büyük bir gürültüyle çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerde aracın hızla ilerlediği sırada yolda bekleyen 2 kişinin koşarak kaçtığı ve ölümden son anda kurtulduğu anlar da görülüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
