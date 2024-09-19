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Şişli'de Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Şişli'de Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şişli'de gaziler, Atatürk Evi Müzesi'nden Maçka Sanat Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Törene Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi önemli isimler katıldı. Yürüyüş, öğrenciler ve yurttaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, yapılan konuşmalarda gazilere duyulan minnet vurgulandı.

ŞİŞLİ'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler, Atatürk Evi Müzesi'nden Maçka Sanat Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile öğrencilerin de yer aldığı yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü, Şişli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı. İlk olarak Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan Atatürk Evi Müzesi'nde düzenlenen törene, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, muharip gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra ilçedeki bazı okullardan öğretmen ve öğrenciler de yer aldı. Atatürk Müzesi'ndeki Atatürk büstüne, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen tarafından çiçek bırakıldı. Başkan Şahan ve Kaymakam Ertürkmen daha sonra gazilerin gününü kutlayarak, hepsine çiçek verdiler. Müzedeki programın ardından ortaokul öğrencilerinin bando takımı ve dev Türk bayrağının yer aldığı kortej halinde Halaskargazi Caddesi'nden Maçka Sanat Parkı'na yüründü. Kortej yürüyüşü, Şişlili yurttaşlar ve turistlerden yoğun ilgi gördü. Bazı yurttaşlar evlerinin balkonuna çıkarak korteji selamlarken bazıları da yol kenarından cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Maçka Sanat Parkı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleşti.

'GAZİLERİMİZ TÜRK MİLLETİNİN KALBİNDE HER DAİM ÖZEL BİR YERE SAHİP'

Atatürk Evi Müzesi'ndeki törende konuşan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Bu özel gün, ülkemizin her köşesinde, en zorlu şartlar altında dahi vatanını savunmak için canını ortaya koymuş gazilerimize olan minnettarlığımızın ve saygımızın bir ifadesidir. Gazilerimiz, Türk milletinin ortak hafızasında, kalbinde ve her daim özel bir yere sahip olacaktır" dedi.

ŞAHAN: TÜM GAZİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM

Başkan Şahan, sosyal medya hesabından 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğruna mücadele eden tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü'nde ülkemizin bütünlüğü, güvenliği ve huzuru için canlarını ortaya koymuş tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyorumö ifadelerini kullandı. Çelenk sunma töreninde söz alan Kıbrıs gazisi Mehmet Sadık Salman ise "Bizim muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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