Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti

Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
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Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
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Şişli'de yanında başka bir çocuk bulunan bir kadın beyaz poşetin içine koyduğu 3 günlük bebeğini çöpe bırakıp ölüme terk etti. Gözaltına alınan anne ilk ifadesinde bakamadığı için bebeğini çöpe attığını söyledi. Anne tutuklanırken 7 saat sonra vatandaşlar tarafından bulunan bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Itır Sokak'ta 30 Haziran Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Çöpte poşet içerisinde canlı bebek bulan bir vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BEBEĞİNİ ÇÖPE POŞET İÇERİSİNDE ÇÖPE ATTI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bebeği kontrol etti. Yaşadığının belirlenmesi üzerine ilk müdahalenin ardından bebek hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yanında başka bir çocuk bulunan bir kadının beyaz poşet içine koyduğu bebeğini çöpe bırakıp uzaklaştığını tespit etti.

"BAKAMADIĞIM İÇİN ÇÖPE ATTIM"

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.B. isimli anneyi yakaladı. Gözaltına alınan H.B. ifadesinde, bebeğine bakamadığı içi çöpe attığını söyledi. Adliyeye sevk edilen H.B., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VATANDAŞLAR BEBEĞİ 7 SAAT SONRA BULDU

3 günlük bebeğin annesi tarafından bırakılmasından yaklaşık 7 saat sonra vatandaşlar tarafından bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin evinden çıkarken poşete koyduğu bebeği daha sonra çöpe bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"İNSANIN VİCDANININ OLMASI LAZIM"

Görgü tanığı esnaf Adem Bulut, sabah işe geldikleri sırada çöpe poşet içerisinde canlı bebek bırakıldığını gördüklerini anlattı. Bulut, "Bırakan annesiymiş. İnsanın bir vicdanının olması lazım. Canlı bebeği böyle ölüme terk etmemeleri lazım." dedi.

Kaynak: AA, DHA

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Edepsizler sanki karpuz yemişlerde kabuklarını çöpe atıyorlar. Tek kişilik hücrelerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerekir.

Yorum Beğen458
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMGk:

Sabah akşam umutsuzluk pompalayan sözde muhalif kanallar yüzünden paraya tapan saçma sapan tipler türedi

Yorum Beğen183
Yorum Beğenme141
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Umut dolu akp trolu zam haberlerinde yoktun pasam ozledik..ininde bekle sonunu olurmu....

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Senin insan olma şansın yok. Zira beyni olan böyle şeyler ne düşünür ne de yazar. Ülkeyi 24 senedir kim yönetiyor ?

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Ondan hayvan bile olmaz !! Ne annesi

Yorum Beğen304
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSeyhan Saraçoğlu:

Hayvanlara hakaret sayılır onlar dogurduklarii bakıyor hatta köpeklerin bile kedi yavrusu emzirdiğini sahip çıktığını gördüm

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Haber YorumlarıMirhan:

Ortadoğu böyle işte...Mutsuz ve çaresiz insanlar çok

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme105
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Haber YorumlarıR.K:

Bunun mutsuz ve çaresizlikle ne alakası var.. Bakamayacaktın neden yaptın ? Kazaylaoldu desen Neden Korunmadın ? Hadi korunmuyosun bile bile neden zevkine işler peşinde koşuyosun ? Zor durumdada olsa İnsan olan insan bi şekilde Güzelce yolunu bulmaya çalışır, Çöpe attığı bir Bebek insan, Çöpe atılması için ne suç ne günah işlemiş?? Hayvan bile yapmaz bunu asla ..Mutsuzlukmuş çaresizlikmiş...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

umutsuz muhalif kanalları bırakın biz emeklileride her zamanki gibi sahte enflasyon rakamlarıyla poşete koyup aynı bu sebi gibi çöpe attılar üstelik hiç sahip çıkan yok

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme45
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