Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Itır Sokak'ta 30 Haziran Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Çöpte poşet içerisinde canlı bebek bulan bir vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BEBEĞİNİ ÇÖPE POŞET İÇERİSİNDE ÇÖPE ATTI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bebeği kontrol etti. Yaşadığının belirlenmesi üzerine ilk müdahalenin ardından bebek hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yanında başka bir çocuk bulunan bir kadının beyaz poşet içine koyduğu bebeğini çöpe bırakıp uzaklaştığını tespit etti.

"BAKAMADIĞIM İÇİN ÇÖPE ATTIM"

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri H.B. isimli anneyi yakaladı. Gözaltına alınan H.B. ifadesinde, bebeğine bakamadığı içi çöpe attığını söyledi. Adliyeye sevk edilen H.B., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VATANDAŞLAR BEBEĞİ 7 SAAT SONRA BULDU

3 günlük bebeğin annesi tarafından bırakılmasından yaklaşık 7 saat sonra vatandaşlar tarafından bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin evinden çıkarken poşete koyduğu bebeği daha sonra çöpe bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"İNSANIN VİCDANININ OLMASI LAZIM"

Görgü tanığı esnaf Adem Bulut, sabah işe geldikleri sırada çöpe poşet içerisinde canlı bebek bırakıldığını gördüklerini anlattı. Bulut, "Bırakan annesiymiş. İnsanın bir vicdanının olması lazım. Canlı bebeği böyle ölüme terk etmemeleri lazım." dedi.

Kaynak: AA, DHA