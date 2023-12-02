Şişli'de Borç Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Şişli'de bir kişi, kendisine borcu olan şahsın otomobilinin üzerine atladı. Otomobil sürücüsü ise kuru sıkı tabanca ile ateş açarak kişiyi korkutmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ'de kendisine borcu olan H.A.'nın geldiğini gören C.B., otomobilin üzerine atladı. Sileceklerden tutunan H.A. bir süre otomobilin kaputunun üzerinde gitti. Bu sırada otomobil sürücüsü H.A. kuru sıkı tabanca ile C.B.'ye ateş etti. 30 metre kaputun üzerinde giden C.B., H.A.'nın ani fren yapması üzerine yola düştü. C.B. yaralanırken, H.A. gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Kasım Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, C.B., cadde üzerinde alışveriş yaptığı mağazadan çıkarken kendisine borcu olan H.A.'nın otomobiliyle önünden geçtiğini gördü. Otomobilin peşinden koşan C.B. trafiğin yoğunlaşması üzerine H.A.'nın kullandığı otomobilin önüne atladı. H.A.'nın gaza basması üzerine C.B. otomobilin kaputunda yalaşık 30 metre gitti. H.A., 30 metre boyunca kaputta cam sileceğine tutunarak asılı kalan C.B.'yi korkutmak için, kurusıkı tabancayla camdan ateş etti. Ateş etmesine rağmen C.B.'nin kaputtan inmediğini gören H.A. bu kez frene bastı. C.B., frenin ardından sileceğin kırılmasıyla yere düştü. Bir süre sürüklenen C.B. kafasını yere vurarak yaralandı.

C.B. HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bir süre uzaklaşmaya çalışan H.A. otomobilini park ederek polisi bekledi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.A. ise olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Yaralı C.B.'nin yardımına koşan esnaflardan Cihat Kurdoğlu, 'Kafasını çarpmış yere, kan akıyordu. Ambulans ve polisler geldi, götürdüler. Neden olduğunu bilmiyorum ama alacak verecek meselesi diye duydum" dedi. Okan Kabakçı ise, 'Müşterime ürün teslim etmeye gidiyordum, dışarıya çıktım. O sırada bir kişi yolun karşısına geçiyordu. Husumetli de olabilirler, gelen araç durdu ama sonra gaza bastı. Kaputa tutunan adamı götürdü. Sağa sola düşsün diye sürücü manevralar yaptı ama sileceği tuttu, silecek kırıldı. Yere düştü. Aralarında bir husumet olduğunu düşünüyorum. Araç hareket halindeyken bir silah sesi duydum ama pek anlamadım. O ara zaten kargaşadan dolayı dikkat edemedim, çarpan araçta gitti" İfadelerini kullandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

C.B.'nin yaralanmasıyla sonuçlanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, C.B.'nin seyir halindeki arabanın kaputuna atladığı, bir süre aracın üstünde tutunarak gittikten sonra sürüklenerek yere düştüğü, daha sonra da çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.