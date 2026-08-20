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Şişli'de Korkunç Olay: 25 Yaşındaki Genç Evinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Şişli'de Korkunç Olay: 25 Yaşındaki Genç Evinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu
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Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir evden gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, 25 yaşındaki Yusuf Dinç'i başından vurulmuş halde ölü buldu. Yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Dinç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, evde bulunan silaha el koydu. Silahın cinayette kullanılıp kullanılmadığı yapılacak incelemelerle belirlenecek. Soruşturma başlatıldı.

Doğan Can CESUR-Fırat ALKIZ / İSTANBUL – ŞİŞLİ'de bir evden gelen kötü kokuyu fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, Yusuf Dinç'i (25) başından silahla vurulmuş halde ölü buldu. Yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Dinç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evden kötü koku geldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, içeride Yusuf Dinç'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, başından vurulduğu belirlenen Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaptı.

EVDE BULUNAN SİLAHA İNCELENMEK ÜZERE EL KONULDU

Yusuf Dinç'in yaklaşık 4 gün önce öldüğü değerlendirilirken, 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Evde bulunan silaha, inceleme yapılmak üzere el konuldu. Silahın Dinç'in ölümünde kullanılıp kullanılmadığı yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Dinç'in cenazesi, kesin ölüm zamanı ve nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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