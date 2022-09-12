Binanın merdiven korkuluklarına asılı kadın cesedi bulundu Güncel Haberler İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın üçüncü katında bir kadın merdiven korkuluklarına asılı şekilde ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda 5 katlı iş merkezinin 3. katında merdiven korkuluklarına asılı bir kadının olduğunu görenler polise haber verdi. YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi. ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerinden kareler; Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Adli Tıp Kurumu Cumhuriyet 3. Sayfa Güncel Haberler

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