Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Şişli'de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 17.00'de başlayan davada eski eş Rüstem Elibol ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Bahar Aksu, 5 Mayıs Pazartesi günü Şişli'de Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saat 06.30'da, sabah işine giderken eski kocası tarafından sokak ortasında katledilmişti. Aksu, eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istenmişti. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Olayın ardından yakalanan Elibol'un olaydan üç gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a gelerek bir gece konakladığı ve olay yerinde keşif yaptıkları ortaya çıkmıştı. Elibol'un bu keşfin ardından Çanakkale'ye döndüğü belirlenmişti. Elibol, Aksu'yu öldürdükten sonra yakalandığında, polise "2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim" demişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sürdürülen soruşturmada 2020 yılında Bahar Aksu'nun, şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı belirlenmişti.