Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Şişli'de 5 Mayıs 2025'te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şişli'de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 17.00'de başlayan davada eski eş Rüstem Elibol ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Bahar Aksu, 5 Mayıs Pazartesi günü Şişli'de Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saat 06.30'da, sabah işine giderken eski kocası tarafından sokak ortasında katledilmişti. Aksu, eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istenmişti. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Olayın ardından yakalanan Elibol'un olaydan üç gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a gelerek bir gece konakladığı ve olay yerinde keşif yaptıkları ortaya çıkmıştı. Elibol'un bu keşfin ardından Çanakkale'ye döndüğü belirlenmişti. Elibol, Aksu'yu öldürdükten sonra yakalandığında, polise "2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim" demişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sürdürülen soruşturmada 2020 yılında Bahar Aksu'nun, şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı belirlenmişti.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBüşra :

"İdam çözüm değil" diyenler var. Hiç anlamıyorum. asmayalım da besleyelim mi. Kasten adam öldürdüğü,hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlananlar acilen imha edilmelidir. Başkasının canını alanların yaşam hakkı olmamalı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMürüvvet Gülay:

Asmayında besleyin bakalım bizim vergilermizle haram olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
