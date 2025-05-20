Şişli'de Bahar Aksu Cinayeti: Eski Eş ve 3 Şüpheliye İddianame

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun 5 Mayıs'ta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan eski eşi Rüstem E. ile Samet S, Aziz B. ve Semih Y. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, olaya ilişkin elde edilen görüntülerde, şüpheli Rüstem E'nin yerde hareketsiz halde yatan Aksu'ya silahla ateş etmeye devam ettiği esnada silahının tutukluk yaptığı belirtildi.

Bunun üzerine doldur boşalt diye tabir edilen hareketi yaparak silahını tekrar dolduran Rüstem E'nin Aksu'ya ateş etmeye devam ettiği aktarılan iddianamede, Rüstem E'nin olayın ardından koşarak uzaklaştığı, olaya karışan diğer şüpheliler Samet S, Aziz B. ve Semih Y'nin de geldikleri araca binip kaçtıkları anlatıldı.

İddianamede, Rüstem E. ile diğer şüphelilerin bir süre sonra yakalandıkları, yapılan çalışmalarda Rüstem E. ile Aksu'nun 2019 yılında evlenip 2022'de boşandıkları bilgisine yer verildi.

Aksu'nun 16 Eylül 2020'de Edirne Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak Rüstem E'nin kendisini tehdit ettiğini bildirdiği aktarılan iddianamede, aynı gün Çanakkale Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne de giderek yine eski eşi hakkında "kasten yaralama", "cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlarından şikayetçi olduğu ifade edildi.

İddianamede, Aksu'nun talebi üzerine önleyici tedbir kararı uygulandığı, sığınma talebi nedeniyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) teslim edildiği bildirildi.

Taraflar 2022 yılında boşansalar da Rüstem E'nin Aksu'ya karşı tehdit teşkil eden eylemlerini sürdürdüğü ifade edilen iddianamede, eski eşinin kendisine ulaşamaması için Çanakkale'den ayrılan Aksu'nun önce annesinin yanına Edirne'ye, bir süre sonra da İstanbul'a taşındığı aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin olaydan önce 2 Mayıs'ta Çanakkale'den İstanbul'a gelerek keşif yaptıkları ve geceyi bir otelde geçirdikleri bilgisi verildi.

"Şüpheliler olaydan önce Aksu'nun ev ve işyeri arasındaki güzergahını belirledi"

İddianamede, ifadesine yer verilen şüpheli Rüstem E, boşanmalarına rağmen Aksu ile birlikte olma düşüncesinden vazgeçmediğini, kendisini saplantı haline getirdiğini, sosyal medya hesaplarını takip ettiğini, çalıştığı yeri 10 gün kadar önce öğrendiğini, Aksu'yu kaçırarak bir bağ evine ya da benzer bir yere götürerek kendisiyle yaşamasını sağlamak için ikna etmek istediğini belirtti.

Arkadaşlarıyla konuşarak eski eşini kaçırmak için yardım istediğini, onların da bunu kabul ettiğini anlatan Rüstem E, olaydan 2 gün önce Aksu'yu çalıştığı otelde gördüklerini ancak o gün kaçıramayacaklarını anladıklarını, bu yüzden Çanakkale'ye dönüp bir arkadaşlarını daha alıp tekrar İstanbul'a geldiklerini aktardı.

Şüpheli Rüstem E. cinayet sabahı alkol ve uyuşturucu hap aldığını iddia ederek, direnen ve çığlık atarak yardım isteyen Aksu'ya ateş ettiğini itiraf etti.

İddianamede, şüphelilerin olaydan önce Aksu'nun ev ve işyeri arasındaki güzergahını belirledikleri, önceden yapmış oldukları hazırlığa göre her birinin rolünün olayda belli olduğu bildirildi.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin başından itibaren kaçırmak amacıyla hareket ettiklerini söyleseler de asıl amacın Aksu'yu öldürmek olduğu vurgulanan iddianamede,"Aksu'nun kaçırılarak tekrar Rüstem E. ile birlikte yaşaması yönünde ikna edilmek istendiği iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Rüstem E'nin başından itibaren maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, şüpheli Rüstem E'nin "tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ve "beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak kişiye karşı birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi.

Rüstem E'nin ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, diğer şüpheliler Aziz B, Samet S. ve Semih Y'nin ise "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.