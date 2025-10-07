Şişli'de Avukat Serdar Öktem'in Otopsi Raporu Açıklandı

Şişli'de otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Öktem'in vücuduna isabet eden kurşunların 'tek başına öldürücü nitelikte' olduğu belirtildi.

Avukat Serdar Öktem, dün 16.30 sıralarına Zincirlikuyu'da otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öktem'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne getirildi. Burada video kaydı altında yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri tamamlandı. Raporda, yapılan skopi incelemesinde Öktem'in kafa, sol omuz, köprücük kemiği ve yüz bölgesinde mermi çekirdeği parçaları bulunduğu, ölü muayenesinde ise kafasında giriş-çıkış yaraları ile sol kolda yan yana 2 mermi giriş yarası tespit edildiği kaydedildi. Otopsi bulgularına göre, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar, beyin kanaması, beyin dokusunda harabiyet ve büyük damarlarda yaralanmalar meydana geldiği ifade edildi.

KOLUNA İSABET EDEN MERMİ DE TEK BAŞINA ÖLÜMCÜL

Raporda, Serdar Öktem'in ölümünün, 'ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıklarıyla birlikte gelişen beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği' belirtildi. Ayrıca Öktem'in kafasına, yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. Öktem'in kıyafetlerinin ise atış mesafesinin belirlenebilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi.